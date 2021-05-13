США заявили, что выводят войска из Афганистана по расписанию, несмотря на действия талибов

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают вывод войск из Афганистана по расписанию, несмотря на последние действия талибов. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Вывод войск идет по расписанию", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не скажутся ли на этом процессе участившиеся в последнее время теракты, приписываемые движению "Талибан" (запрещено в РФ). Он также заявил, что не хочет делать каких-либо предположений на эту тему, и подчеркнул, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер "следит за ситуацией".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.

В последнее время в Афганистане участились теракты, последние два произошли ночью 13 мая, в результате погибли девять мирных жителей. Эти инциденты произошли на фоне трехдневного перемирия, объявленного правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" по случаю начавшегося в четверг мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который отмечается после завершения священного для мусульман месяца рамадан.