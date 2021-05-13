Блинкен: применение КНР "экономического принуждения" помешает улучшению ее связей с США

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Применение Китаем "экономического принуждения" в отношении других стран помешает улучшению связей Пекина и Вашингтона. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн в Госдепартаменте.

"Мы весьма четко высказывались как публично, так и в частном порядке о своей обеспокоенности тем, что мы видим, как Китай применяет экономическое принуждение в целом, а также конкретно в отношении наших союзников. Мы выражали эту обеспокоенность Пекину, <...>. Мы ясно дали понять КНР, что такие действия, направленные против наших ближайших партнеров и союзников, будут препятствовать улучшению наших собственных отношений с Китаем", - утверждал глава американской дипломатии.

"Мы также работаем вместе, чтобы найти новые подходы к диверсификации экономики, обеспечению безопасности цепочек поставок, в частности, надежных и безопасных цепочек поставок", - продолжал Блинкен, говоря о мерах, призванных помочь преодолеть проблемы в экономике, и об американо-австралийских отношениях.

В апреле министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости корректировки позиции Вашингтона в отношении "мирного подъема КНР" ради нормализации сотрудничества между двумя странами. По словам главы МИД, правительство КНР "не заинтересовано в конкуренции с США". Как подчеркнул Ван И, Пекин готов к активизации диалога, углублению сотрудничества и устранению разногласий с Вашингтоном.