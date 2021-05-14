Секретарь Совбеза Армении заявил, что азербайджанские военные не покинули его страну

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. Азербайджанские военнослужащие все еще находятся на территории Армении. Об этом в четверг в интервью армянскому Общественному телевидению сказал секретарь Совета Безопасности страны Армен Григорян.

"Нам пока не удалось отбросить азербайджанских военных с территории Армении. Сегодня на заседании Совбеза мы решили обратиться в ОБСЕ и начали этот процесс. Уверены, что это поможет решить возникшую проблему полностью", - сказал Григорян.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

В четверг прокуратура Армении возбудила уголовное дело по части 2 статьи 329 ("Незаконное пересечение государственной границы") и статье 300.2 ("Действия, направленные на нарушение территориальной целостности") Уголовного кодекса Армении".