В Венесуэле бывшего полицейского приговорили к 25 годам за убийство протестующего

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая. /ТАСС/. Суд венесуэльского штата Ансоатеги признал бывшего полицейского виновным в смерти протестующего и приговорил его к 25 годам и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Верховного суда.

Суд квалифицировал действия экс-полицейского Онана Иригойена как умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Жертвой действий бывшего полицейского стал Сесар Перейра, который в 2017 году участвовал в антиправительственном протесте в штате Ансоатеги.

В 2017 году Венесуэлу несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.