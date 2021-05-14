В ГП Украины заявили, что у них нет доказательств финансирования Медведчуком терроризма

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины не имеет доказательств финансирования терроризма главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Роман Говда.

"Прокуратура имеет право давать юридическую оценку и объявлять о подозрении только по тем фактам и обстоятельствам, которые считает убедительными для себя и по которым есть достаточно доказательств", - сказал Говда в эфире телеканала "1+1", уточнив, что сейчас "отсутствует достаточное количество доказательств финансирования терроризма" Виктором Медведчуком. При этом замгенпрокурора заявил, что уголовное дело о финансировании терроризма все же существует, идет следствие, однако о его деталях он не рассказал.

Понятие террористической организации на Украине определяет закон "О борьбе с терроризмом" и Уголовный кодекс. Поэтому для того, чтобы привлекать граждан к ответственности по статье о создании террористической организации, решение другого суда или органа власти о признании этой организации террористической не обязательно. Таким образом, считает Говда, содействие ЛНР и ДНР можно "квалифицировать как содействие и финансирование терроризма".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма.

Позже главе политсовета ОПЗЖ предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 10,5 млн долларов. Адвокаты заявили об отсутствии законных оснований для этого. По словам представителя защиты Камиля Кирпичева, размер залога чрезмерен и необоснован с учетом того, что счета Медведчука арестованы из-за наложенных ранее санкций. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что Медведчук может спрятать важные для следствия доказательства. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и бездоказательными.

Печерский районный суд Киева в четверг отправил его под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Медведчук пообещал, что будет исполнять решение суда, хотя не согласен с ним, а также сообщил, что примет решение относительно его обжалования после консультаций с адвокатами. Прокуратура также выразила намерение оспорить решение суда.