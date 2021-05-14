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Палестино-израильский конфликт
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Ближневосточный "квартет" 14 мая обсудит обострение ситуации в регионе

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Ближневосточный "квартет" (Россия, США, ООН, Евросоюз) обсудит в пятницу обострение ситуации в регионе. Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Все, кто может положительно повлиять на ситуацию, должны внести свой вклад", - сказал он, коснувшись российской инициативы по урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами. "Сегодня состоится встреча ближневосточного "квартета". Россия является его членом", - отметил Бургер.

Теги
ГерманияРоссияПалестино-израильский конфликт
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