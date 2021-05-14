Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса

ЖЕНЕВА, 14 мая. /ТАСС/. Страны с низкими доходами располагают лишь 0,3% от мирового объема вакцин от коронавируса в мире. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший богатые государства поделиться имеющимися у них препаратами для иммунизации со странами, у которых их нет.

"В настоящее время лишь 0,3% поставок вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 направляется в страны с низкими доходами", - сказал глава ВОЗ. Тот факт, что еще очень многие работники здравоохранения в мире не привиты против коронавируса, свидетельствует о "диспропорциях в доступе к вакцинам", подчеркнул он. Гендиректор призвал в этой связи страны, рассматривающие в настоящее время возможность вакцинации детей и подростков, "пересмотреть [такие планы] и вместо этого отдать вакцину механизму COVAX".

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.