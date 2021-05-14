В Парламентской ассамблее НАТО считают Китай "большей угрозой, чем Россия"

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Китай в долгосрочной перспективе представляет большую угрозу для НАТО, чем Россия. Об этом говорится в представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии Парламентской ассамблеи НАТО докладе о противодействии России.

"В западном академическом сообществе существует широкий консенсус в отношении того, что в долгосрочной перспективе Китай представляет гораздо больший вызов либерально-демократическому мировому порядку, а Россия останется основным источником вызовов безопасности в краткосрочной и ближайшей перспективе", - отмечается в нем.

При этом, как говорится в документе, "Россия в обозримом будущем сохранит способность наносить ущерб интересам" союзников по НАТО. "Обладая ядерным арсеналом, сравнимым только с арсеналом Соединенных Штатов, все еще значительными военными возможностями, мощной машиной гибридной войны и энергетическими рычагами, Россия в обозримом будущем сохранит способность наносить ущерб интересам союзников", - считают авторы доклада.

НАТО следует создать группу для мониторинга взаимодействия России и Китая по вопросам безопасности. "Следует также рассмотреть предложение группы экспертов о создании специального подразделения в рамках Объединенного отдела разведки и безопасности НАТО для мониторинга российско-китайского сотрудничества в вопросах безопасности", - отмечается в документе.

Парламентская Ассамблея НАТО не входит в структуру альянса. Она была создана в 1955 году с целью распространения атлантических взглядов среди членов парламентов государств НАТО. Членами организации являются 269 парламентариев из 30 государств альянса и 91 представитель 11 государств - партнеров. Доклады и резолюции этой организации никак не связаны с деятельностью НАТО.