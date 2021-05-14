Чехия открывается для прошедших вакцинацию туристов из шести стран ЕС

ПРАГА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек сообщил в пятницу журналистам, что с 15 мая въезд в республику будет открыт для поездок туристов, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса зарегистрированными в ЕС препаратами, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии. Одновременно эти государства откроются для привившихся жителей Чехии.

"С завтрашнего дня разрешается въезд в Чехию прошедшим вакцинацию [туристам] из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии, - отметил он. - На таких же условиях будет разрешен въезд в эти страны [жителям] Чехии".

Данное решение приняло в пятницу правительство Чехии. Въезд на национальную территорию, как уточнил Гавличек, договорившиеся об этом страны разрешат гражданам, которые были привиты минимально одной дозой вакцины и после ее получения прошло не менее 22 дней.

Въезд прошедших вакцинацию "Спутником V"

Между тем, министр иностранных дел Чехии Якуб Куланек на пресс-конференции в пятницу особо отметил, что жителям Венгрии, прошедшим вакцинацию китайской и российской вакцинами, будет разрешен въезд в Чехию.

"Что касается китайской и российской вакцин, то жителям Венгрии, которые будут привиты этими препаратами, будет возможно путешествовать по Чехии", - сказал он.

Каждое государство Евросоюза, по словам Кулганека, в праве самостоятельно решать, какие вакцины разрешить для применения на своей территории, а другие страны сообщества также могут позволить к себе въезд их гражданам, привившимся незарегистрированными в ЕС вакцинами.

Инцидент во Врбетице

Кулганек также ответил на вопрос журналистов о действиях МИД в связи с инцидентом во Врбетице.

"Я со своими коллегами [министрами иностранных дел из стран ЕС и НАТО] периодически решаю инцидент во Врбетице", - сказал глава МИД, подчеркнув, что чешская дипломатия постоянно работает над тем, чтобы обеспечить международную поддержку шагам республики по отношению к РФ, предпринятыми в связи с этим ЧП.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.