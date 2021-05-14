Пашинян сообщил, что обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что обратился в пятницу к Путину за оказанием помощи, в том числе военной, в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
Представители 102-й российской военной базы подключились к переговорам с азербайджанской стороной, добавил он.
"К переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской базы, которые представили рабочие карты. Согласно этим документам, территория, на которую посягнули азербайджанские ВС, находится в зоне контроля ОДКБ", - заявил Пашинян.