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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян сообщил, что обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе

Представители 102-й российской военной базы подключились к переговорам с азербайджанской стороной, добавил и.о. премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что обратился в пятницу к Путину за оказанием помощи, в том числе военной, в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

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Представители 102-й российской военной базы подключились к переговорам с азербайджанской стороной, добавил он.

"К переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской базы, которые представили рабочие карты. Согласно этим документам, территория, на которую посягнули азербайджанские ВС, находится в зоне контроля ОДКБ", - заявил Пашинян.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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