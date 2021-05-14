Пашинян сообщил, что обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе

В США приговорили экс-спецназовца к более 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Обвинение требовало приговорить Питера Рафаэля Дзибински Деббинса к 17 годам лишения свободы, а сторона защиты добивалась для него пятилетнего срока

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