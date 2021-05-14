Начальник Генштаба Великобритании заявил о "непростых стратегических отношениях" с Россией

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Великобритания сталкивается со все большим числом различных вызовов по всему миру, одним из которых являются "непростые стратегические отношения" с Россией. Такое мнение в пятницу выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.

"У нас непростые стратегические отношения с Россией в Европе. Также в современных условиях [надо учитывать фактор] Китая. Кроме того, мы стоим на пороге технологической революции, которая полностью изменит методы боевых действий. Угрозы диверсифицируются, они становятся гибридными", - заявил он, выступая на мероприятии Атлантического совета в Вашингтоне.

Карлтон-Смит отметил, что в рамках стратегии "глобальной Британии", которая была объявлена премьер-министром Борисом Джонсоном после выхода королевства из Евросоюза, Лондон намерен защищать свои "стратегические интересы по всему миру, а не только в евроатлантическом регионе". В частности, он подчеркнул, что королевство рассчитывает сделать "более видимым" свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Говоря об архитектуре безопасности в Европе, начальник британского Генштаба отметил роль США в обеспечении мира на континенте. "Мы, европейцы, не должны воспринимать основанный на правилах порядок как само собой разумеющееся. Этот порядок не может существовать сам по себе. Он поддерживается за счет жесткой силы, преимущественно американской, но не только", - сказал Карлтон-Смит.

Ранее посольство РФ в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что политики и военные королевства в последние годы часто ссылаются на "вызовы со стороны России", чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.