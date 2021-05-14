СНБО Украины обратился к США по санкциям против украинцев для реагирования на них

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу принял решение обратиться к США за информацией о санкциях, введенных в отношении украинских граждан, для проверки оснований и аналогичного реагирования в стране. Об этом заявил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы оговорили вопрос, касающийся санкций, которые вводят наши партнеры, санкций, которые вводят по отношению к нашим гражданам в США. Мы к ним обратились с официальными документами, чтобы они нам дали по каждому гражданину Украины исчерпывающие ответы, когда, на каком основании были введены те или иные санкции для реагирования здесь на территории Украины по отношению к этим лицам", - сказал он.

По словам Данилова, сейчас есть информация о санкциях против 61 гражданина Украины в США.

"Мы должны получить документы и официальное подтверждение. То, что против [Александра] Дубинского (депутата Рады, бывшего члена фракции "Слуги народа" - прим. ТАСС) и против других лиц есть санкции, мы знаем из СМИ. Нам нужно провести юридическую верификацию этих людей", - пояснил секретарь СНБО.