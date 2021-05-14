Американский сторожевой корабль Hamilton завершил операции в Черном море и покинул его

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Сторожевой корабль береговой охраны Соединенных Штатов Hamilton завершил операции в Черном море и покинул его. Об этом сообщил в пятницу Шестой флот ВМС США.

Hamilton прошел из Черного моря в Средиземное, завершая недавние операции экипажа в Черном море", - говорится в сообщении.

Hamilton вошел в акваторию Черного моря 27 апреля в целях "поддержки союзников и партнеров по НАТО" в этом регионе. Американский катер данного вида вооруженных сил последний раз заходил в черноморскую акваторию в 2008 году. Во время своего пребывания в Черном море Hamilton, помимо прочего, принял участие в совместных учениях типа PASSEX c катерами Военно-морских сил (ВМС) Украины. Как сообщила во вторник пресс-служба украинского Минобороны, экипажи кораблей и катеров отработали элементы тактического маневрирования, подачу сигналов с использованием международной системы, передачи информации о морской обстановке в районах интенсивного гражданского судоходства и ведение противовоздушной обороны.

Ранее в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что Черноморский флот следит за действиями американского корабля.

Береговая охрана является в США одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты. В МИД России неоднократно отмечали, что присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.