Техническое правительство Болгарии решило сменить руководителей некоторых ведомств

СОФИЯ, 14 мая. /ТАСС/. Техническое правительство Болгарии приняло в пятницу решение о назначении новых руководителей ряда государственных организаций. Как сообщает пресс-служба правительства страны, в отставку отправлены глава налогового и таможенного ведомств, также предложено отправить в отставку главного секретаря МВД.

"Правительство приняло решение, которым предлагает президенту Болгарии [Румену Радеву] издать указ о прекращении полномочий главного секретаря МВД - главного комиссара Ивайло Иванова и освободить его от должности", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось об освобождении от должности исполнительного директора налогового ведомства Гали Димитровой и руководителя таможни Георгия Костова.

В семи министерствах страны назначены новые заместители министров.

Агентство "Фокус" со ссылкой на пресс-секретариат главы государства сообщает, что президент Радев по предложению кабмина подписал указ об освобождении Иванова от должности главного секретаря МВД.

Бывший министр финансов Кирил Ананиев, представитель правящей до последнего времени партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", заявил на пресс-конференции о том, что руководители ключевых агентств "были уволены по политическим причинам".