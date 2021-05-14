Аббас призвал администрацию США немедленно вмешаться и остановить агрессию Израиля

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал администрацию США немедленно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке и остановить израильскую агрессию. Об этом говорится в заявлении палестинской администрации, распространенном в пятницу информационным агентством WAFA.

"Президент возложил на израильское правительство полную ответственность за эту опасную эскалацию и кровь палестинского народа, - отмечается в коммюнике. - Он призвал администрацию США немедленно и без промедления вмешаться, чтобы остановить эту агрессию Израиля, пока ситуация не вышла из-под контроля".