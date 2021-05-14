Госдеп выразил обеспокоенность данными о заморозке банковских счетов "Радио Свобода" в РФ

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Власти США обеспокоены сообщениями о заморозке банковских счетов московского бюро ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что власти РФ заморозили банковские счета "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", - сказала она.

Ранее сообщалось, что судебные приставы возбудили исполнительные производства о взыскании 5 млн рублей с ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", которые были назначены судом в качестве штрафа за нарушение правил деятельности СМИ-иноагента.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении. Из них 390 - за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента и 76 - за повторное неисполнение требований. Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес решения о наказании в виде штрафов в отношении юридического лица и его руководителя на общую сумму 79,2 млн рублей. На данный момент в законную силу вступило 99 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составила 27 млн рублей.