Во Франции отставные полицейские опубликовали письмо Макрону

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Более 90 отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону и руководству страны, в котором призвали предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в республике. По состоянию на вечер пятницы, данное послание, опубликованное 11 мая на сайте mesopinions.com, поддержали около 30 тыс. человек.

Согласно списку из 93 фамилий, среди авторов письма присутствуют как младшие офицеры, так и высшие чины, самый старший из которых - главный контролер Ален Дешам.

"Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции", - гласит послание. В нем утверждается, что в отдельных областях страны законы республики больше не действуют, а "агрессивные меньшинства оспаривают власть государства". На это, по словам авторов обращения, указывают заметно участившиеся нападения на сотрудников правоохранительных органов.

"Полицейские и жандармы - это залог сохранения мира и наших свобод. Но без безопасности в свободах нет смысла", - подчеркивают отставные полицейские. Они призывают к "моральному, юридическому и материальному перевооружению" правоохранительных органов и обеспечению защиты как самих сотрудников полиции, так и их семей.

"Пора предпринять эффективные действия, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить государственный порядок повсюду", - говорится в тексте послания. Его авторы возлагают ответственность за рост преступности и участившиеся беспорядки на нелегальных мигрантов и требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля. "Франция не должна погрузиться в хаос. Полиция не потерпит, чтобы завтра ее сменили военные, стремясь избежать гражданской войны", - пишут отставные офицеры.

"Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми", - отмечается в заключительной части открытого письма.

Реакция руководства полиции

Глава Национальной полиции Франции Фредерик Во написал ответное письмо, выдержки из которого опубликовала в пятницу радиостанция Europe 1. В своем послании он заявил, что обращение отставных офицеров "не укрепляет, а ослабляет институт" полиции. Он также напомнил, что даже уход из правоохранительных органов не освобождает бывших служащих от проявления сдержанности, особенно в публичных заявлениях.

"Полиции сейчас как никогда нужны уверенность в себе, единство, сплоченность в ее рядах, а не партизанские настроения, - написал он. - На мой взгляд, наши старшие товарищи могли бы внести свой вклад за счет конструктивных и объединяющих речей".

Обращения военных

В ночь на понедельник журнал Valeurs actuelles опубликовал послание группы действующих французских военных. Они осудили реакцию властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов. Авторы текста указывают на распространение насилия, а также "ненависти к Франции и ее истории". По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война".

Первое коллективное обращение, подписанное 20 генералами, находящимися в запасе, было опубликовано "Валер актюэль" в апреле. Авторы заявляли, что хотят "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая якобы рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции. В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую может вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, "где не действуют законы республики".

В правительстве страны заявили о недопустимости политизации армии. В министерстве вооруженных сил сообщили, что в отношении авторов обращения будут применены дисциплинарные меры. 11 мая начальник главного штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуантр призвал авторов второго письма и подписавших его солдат покинуть ряды вооруженных сил.