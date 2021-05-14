СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по зданию МВД в секторе Газа

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. ВВС Израиля в пятницу нанесли удар по зданию МВД на западе сектора Газа. С таким утверждением выступило турецкое агентство Ihlas.

Другие подробности пока не сообщаются.

Между тем, как информировала пресс-служба Армии обороны Израиля, авиация поразила противотанковое подразделение радикалов на севере Газы. Также военные уничтожили две противотанковые пусковые установки в том же регионе.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По данным властей прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев превысило 120, не менее 900 человек получили ранения.