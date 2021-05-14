На Кипре возбудили первое уголовное дело в связи со скандалом вокруг "золотых паспортов"

НИКОСИЯ, 14 мая. /ТАСС/. Первое уголовное дело, связанное со скандалом вокруг злоупотребления программой предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова, открыто в Республике Кипр. Об этом в пятницу сообщила государственная Юридическая служба Кипра (аналог Генпрокуратуры).

"Первое уголовное дело, которое касается натурализации в исключительных случаях иностранных инвесторов и предпринимателей, было зарегистрировано в окружном суде Ларнаки на основании выводов, которые содержатся в докладе, подготовленном специальной комиссией (во главе с председателем комитета по ценным бумагам и биржам Димитрой Калогиру), которая состоит из трех человек", - сказано в сообщении.

Как пояснили в Юридической службе Кипра, ответчиками по делу являются "пять физических и четыре юридических лица", против которых выдвинуто 37 обвинений. Ни имен фигурантов дела, ни информации о характере выдвинутых против них обвинений служба не привела.

Как ранее уже сообщалось, в свое время независимая комиссия под председательством Калогиру изучила 12 дел, касающихся выдачи с 2012 по 2018 годы "золотых паспортов" 42 иностранным заявителям, которые были занесены в число лиц, относящихся к категории высокого риска. При этом тогда удалось установить, что в четырех делах были выявлены семь человек, которые, по утверждению комиссии, скрыли в своих заявлениях на получение гражданства важную информацию, которая могла бы помешать им стать обладателем кипрского паспорта.

Недавно данная комиссия, численность которой была увеличена до четырех человек (уже под председательством экс-главы Верховного суда Мирона Николатоса, но также с участием Калогиру, помощника председателя Счетной палаты Кипра Кириакоса Кириаку и финансового комиссара Павлоса Иоанну), выпустила промежуточный отчет, в котором дала понять, что почти 52% лиц, ставших обладателями "золотых паспортов", получили гражданство с теми или иными нарушениями кипрского законодательства. В пятницу этот доклад был передан в полицию с указанием начать расследование в соответствии с выводами комиссии.

Скандал вокруг "золотых паспортов"

С августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", старавшуюся доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса, который выразил готовность посодействовать в получении кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору. На следующий день после этого эфира кабинет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов", завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.

28 января 2021 года во время обращения к нации президент Никос Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике, включая приток капитала и создание новых рабочих мест.