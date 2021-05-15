СМИ: один из лидеров ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа

ТАСС, 15 мая. Политический лидер радикального движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил о готовности группировки к прекращению огня в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета Times of Israel со ссылкой на турецкое агентство.

По ее данным, на данный момент Израиль не ответил на предложение ХАМАС.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек.