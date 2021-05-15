Генпрокурор Украины признала факт системной прослушки Медведчука в 2015 году

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Украинские спецслужбы прослушивали телефон главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука еще в 2015 году в рамках контрразведывательных мероприятий. Об этом заявила в пятницу генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Оно [прослушивание] было легализовано, санкционировано. Это были контрразведывательные мероприятия. У нас есть практика судебная, она доведена Верховным судом, и мы можем использовать, и мы использовали", - прокомментировала она в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на его канале в YouTube обнародованные прокуратурой записи, которые легли в основу уголовного дела о госизмене.

Прокуратура ранее обнародовала записи разговоров, на которых, по утверждению правоохранителей, человек с голосом, который принадлежит Медведчуку, обсуждает передачу РФ газового месторождения в Азовском море. "Почему не звучат фамилии фигурантов из РФ? Следователи и прокуроры ведут себя ответственно, мы делаем все, чтобы в этом процессе, а он будет долгим, чтобы мы на всех стадиях смотрелись достойно как государство, как инстанция. У нас еще будут международные процессы", - пояснила Венедиктова.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Сам политик назвал их политически мотивированными и бездоказательными.

Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более $10,5 млн. Печерский районный суд Киева в четверг отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, политику был надет электронный браслет. Он пообещал, что исполнит решение суда, хотя не согласен с ним.