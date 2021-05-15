СМИ: Канада и США начали переговоры об открытии границы

ОТТАВА, 15 мая. /ТАСС/. Представители властей Канады и США начали переговоры о снятии действующих ограничений на канадско-американской границе, которые были введены на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

По его данным, на первом этапе в них еще не участвуют политики, которые должны будут принять окончательное решение. Источник телеканала отметил, что решение о снятии ограничений не будет принято в ближайшее время, но выразил надежду на то, что это может произойти летом.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 мая.