Мадуро назвал условие для переговоров с оппозицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция должна будет вернуть госактивы за рубежом, которые находятся под ее контролем, если намерена вести переговоры с правительством. Об этом заявил в пятницу президент страны Николас Мадуро.

В частности, Каракас хочет вернуть контроль над компанией Sitgo - американским подразделением венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. "Пусть отчитаются о всех средствах, полученных от правительства США для осуществления заговоров, и вернут все банковские счета и компанию Citgo", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, оппозиция также должна будет "отказаться от попыток устроить переворот и перестать призывать другие страны вмешаться" во внутренние дела Венесуэлы. "Если они хотят поговорить, я тоже хочу. Пусть приезжают Евросоюз, США, правительство Норвегии, международная контактная группа и любой, кто хочет", - добавил президент Венесуэлы. Он также отметил, что правительство готово вести переговоры на территории другой страны, которая выступит посредником.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Мадуро заявил, что готов встретиться с Гуайдо и другими представителями оппозиции.