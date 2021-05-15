Делегация совета при Конгрессе США посетила позиции ВС Украины в Донбассе

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Представители Американского совета по внешней политике посетили район силовой операции в Донбассе, а также некоторые расположенные там позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сказано в сообщении операции Объединенных сил (ООС, киевский штаб силовой операции в Донбассе) в субботу в Facebook.

"Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а при выходе в море - убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря", - говорится в нем. Отмечается, что визит американской стороны состоялся в пятницу.

В сообщении уточняется, что делегация США ознакомилась с работой контрольного пункта въезда - выезда "Гнутово" в Донецкой области, а также посетила одно из подразделений ВС Украины, которое выполняет боевые задачи вблизи села Широкино.

Американский совет по внешней политике (АСВП) является неправительственным аналитическим центром при Конгрессе США. Он расположен в Вашингтоне, действует с 1982 года, исследуя постсоветские страны и евразийский континент в целом.