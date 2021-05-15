ХАМАС объявило о запуске десятков ракет в направлении Тель-Авива

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении израильского города Тель-Авив. Об этом сообщила в субботу палестинская радиостанция Donia Al-Watan .

По ее информации, "грады ракет" из прибрежного анклава были запущены в 13:30 по местному времени (совпадает с московским) в ответ на последние жертвы и разрушения в секторе, в частности в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, где, по последним данным, в результате израильских обстрелов погибли 10 человек, 8 из которых несовершеннолетние лица.

Ранее корреспондент ТАСС в Тель-Авиве сообщил, что в небе над городом звучат сирены воздушной тревоги.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали 139 палестинцев, в том числе 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины. Более 1 000 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.