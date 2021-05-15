Ирландия не будет платить выкуп хакерам, взломавшим системы службы здравоохранения страны

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Хакеры, осуществившие кибератаку против Национальной службы здравоохранения (HSE) Ирландии, не получат денег, затребованных ими в качестве выкупа за восстановление работы компьютерных систем HSE. Об этом сообщила в субботу британская газета Financial Times со ссылкой на представителя службы.

"Был затребован выкуп, который, в соответствии с действующей государственной политикой, не будет выплачен", - говорится в полученном газетой заявлении.

В пятницу на своей странице в Twitter HSE сообщила, что подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя, блокирующего доступ к компьютерам. IT-системы службы здравоохранения были временно отключены в целях защиты от действий хакеров и проведения оценки нанесенного ущерба.

Согласно последним данным, экстренные медицинские службы и большинство больниц в стране работают в обычном режиме, однако во многих клиниках были отменены несрочные записи на прием, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в лучевой терапии. Программа вакцинации от коронавируса осуществляется по плану, однако записаться на прием для сдачи анализа через систему HSE в настоящий момент нельзя.