Всеобщие выборы в Эфиопии не состоятся в утвержденный парламентом день

ПРЕТОРИЯ, 15 мая. /ТАСС/. Национальный избирательный совет Эфиопии объявил в субботу, что намеченные на 5 июня выборы в федеральный парламент не состоятся из-за трудностей с логистикой. Об этом сообщила газета The Nation.

"Голосование 5 июня не состоится, - цитирует издание главу избиркома Биртукана Мидекса. - Мы отстали от графика выполнения необходимых действий для проведения выборов".

Он заявил, что новая дата будет названа после консультаций с основными политическими партиями страны. В свою очередь, телеканал Fana передает, что избирком добивается переноса голосования как минимум на три недели.

Первоначально голосование на шестых по счету всеобщих выборах должно было состояться в Эфиопии 16 августа 2020 года, однако оно было перенесено на 29 августа из-за пандемии коронавируса. Но и в указанный день выборы не состоялись. Решением парламента от 25 декабря выборы были назначены на 5 июня текущего года.

Сейчас избирком дал понять, что не во всех регионах готовы списки избирателей. Власти также беспокоит отсутствие безопасности в некоторых районах страны, включая штат Тыграй. Любой перенос сроков всеобщих выборов и назначение новой даты требует одобрения со стороны парламента страны.

Федеральный парламент играет ключевую роль в политической жизни Эфиопии. Он избирает президента и назначает главу правительства. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия состоит из девяти штатов, или регионов, образованных на этнической основе, и двух мегаполисов - Аддис-Абеба и Дыре-Дауа. Регионы пользуются широкой автономией, в том числе в таких сферах, как вопросы безопасности, налоговая политика и использование земельных ресурсов. Численность населения страны достигает 104 млн человек.