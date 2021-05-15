Президент Чили призвал граждан проголосовать на выборах в Учредительное собрание

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера призвал граждан проголосовать на выборах членов Учредительного собрания, губернаторов и мэров, которые начались в субботу и завершатся в воскресенье вечером.

"Голосовать - это отдавать дань уважения демократии и выполнять долг перед обществом. Пусть голос народа громко прозвучит на этом историческом голосовании, в ходе которого мы вместе выбираем членов Учредительного собрания, губернаторов, мэров и членов муниципальных советов", - написал он в Twitter.

25 октября 2020 года в Чили прошел референдум о необходимости разработки новой конституции взамен документа, принятого в годы диктатуры Аугусто Пиночета. За изменение основного закона страны проголосовали почти 80% граждан. Теперь чилийцам необходимо выбрать 155 членов Учредительного собрания, которые займутся написанием новой конституции. Разработанный ими текст будет вынесен на референдум.

Кроме того, в течение этих двух дней жителям страны предстоит выбрать глав всех 16 регионов страны. Изначально губернаторские выборы были запланированы на 25 октября, но из-за пандемии их сначала перенесли на 10 и 11 апреля, а затем вместе с выборами в Учредительное собрание - на 15 и 16 мая. Решение растянуть голосование на два дня было принято впервые в истории Чили.

Принятие новой конституции было одним из требований участников волны массовых манифестаций, охвативших Чили в 2019 году. Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября прошлого года после того, как стоимость проезда в метро выросла в среднем на 30 песо ($0,04). Позднее манифестации охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре 2019 года.