В Associated Press заявили, что шокированы уничтожением их офиса в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Американское информационное агентство Associated Press шокировано и напугано уничтожением в результате обстрела израильскими военными в субботу здания в секторе Газа, где располагался офис АР.

"Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро АР и других новостных организаций в секторе Газа. <...> Мы пытаемся получить информацию от израильского правительства и связались с Госдепартаментом США", - приводит агентство слова своего генерального директора Гэри Прюитта в опубликованном заявлении.

Директор AP также отметил, что перед ударом по зданию, о котором израильские военные уведомили заранее, там находилось порядка десяти сотрудников агентства. "Мы получили предупреждение, что по зданию будет нанесен удар, <...> к счастью, мы смогли эвакуировать [журналистов]", - сказал Прюитт, добавив, что "мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа из-за того, что произошло сегодня".

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По данным СМИ, в высотке "Аль-Джаля" размещались представительство самой этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.