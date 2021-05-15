В ДНР сообщили, что войска Киева открыли огонь вблизи участка разведения сил в Петровском

ДОНЕЦК, 15 мая. /ТАСС/. Военнослужащие украинских войск открыли в субботу огонь из гранатометов в направлении села Петровское на линии соприкосновения в районе участка разведения сил с Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило "Донецкое агентство новостей" (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ДНР, киевские силовики начали обстрел в 14:20 (совпадает с мск) из района подконтрольного Киеву села Старогнатовка. Они выпустили по ДНР 20 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС) и четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета (СПГ), сообщило представительство республики.

Рамочное решение о разведении сил и средств было подписано в 2016 году с целью развести противоборствующие стороны конфликта в Донбассе и избежать тем самым риска столкновений и обстрелов. Документ определял для этого три пилотные зоны: в ДНР - Петровское (официальное название - участок разведения сил и средств № 3 "Петровское - Богдановка"), в ЛНР - Станица Луганская и Золотое.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка. В первый раз силы конфликтующих сторон ушли оттуда в октябре 2016 года, но впоследствии Киев вернул войска на позиции. Повторный вывод воинских подразделений удался лишь в ноябре 2019 года, однако активность украинских войск в районе Петровского продолжается.