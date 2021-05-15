В Париже жандарм получил ранение во время манифестации в поддержку Палестины

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудник парижской жандармерии получил в субботу ранение во время запрещенной властями пропалестинской манифестации, в ходе которой произошли столкновения агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. Об этом на своей странице в Twitter сообщила префектура полиции.

"Один жандарм был ранен на бульваре Орнано, где он находился в рамках операции", - говорится в сообщении.

По сведениям телеканала BFM, во время противостояния группа хулиганов начала забрасывать полицию бутылками и камнями. Согласно предварительной информации, жандарм получил ранение в голову. Отмечается, что он не потерял сознание, однако медики не уточняют его состояние. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован. О пострадавших среди демонстрантов не сообщается. Число манифестантов, по неофициальным данным, составляет несколько сотен.

Акция в поддержку палестинского народа, начавшаяся днем в северных кварталах столицы Франции, быстро переросла в противостояние участников митинга с полицией. Еще до манифестации в префектуре Парижа предупредили, что будут сразу же пресекать собрание групп. В свою очередь, организаторы акции заявили, что не собираются отменять демонстрацию.

В ходе манифестации группы агрессивно настроенных демонстрантов в масках и капюшонах жгли мусорные баки, кидали в полицию камнями. В ответ на это силы правопорядка применяют слезоточивый газ и водометы. Для разгона групп хулиганов полиция также несколько раз задействовала специальные гранатометы (LBD) для стрельбы резиновыми пулями. Всего, по информации префектуры Парижа, за обеспечением порядка в столице следят около 4 200 сотрудников полиции и жандармерии.

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить демонстрацию в Париже, которую организаторы намеревались провести на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Дарманен напомнил, что подобные акции спровоцировали беспорядки в 2014 году, и призвал префектов регионов проявлять бдительность. Административный суд столицы назвал такое решение правомерным.