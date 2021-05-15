В Париже задержали 44 участника пропалестинской манифестации

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Парижские силы правопорядка задержали в субботу в ходе запрещенной МВД Франции пропалестинской манифестации 44 человека.

"По данным на 19:00 по парижскому времени (20:00 мск), задержаны 44 человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter префектуры столичной полиции. Там отметили, что правоохранителям удалось полностью восстановить спокойствие в северных кварталах Парижа.

Акция в поддержку палестинского народа, начавшаяся днем в 18 округе столицы, быстро переросла в противостояние участников митинга с полицией. Еще до манифестации в префектуре Парижа предупредили, что будут сразу же пресекать собрание групп. В свою очередь, организаторы акции заявили, что не собираются отменять демонстрацию.

В ходе манифестации группы агрессивно настроенных демонстрантов в масках и капюшонах жгли мусорные баки, кидали в полицию камни. В ответ на это силы правопорядка применяли слезоточивый газ и водометы. Для разгона групп хулиганов полиция также несколько раз задействовала специальные гранатометы для стрельбы резиновыми пулями.

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить демонстрацию в Париже, которую организаторы намеревались провести на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Дарманен напомнил, что подобные акции спровоцировали беспорядки в 2014 году, и призвал префектов регионов проявлять бдительность. Административный суд столицы назвал такое решение правомерным.