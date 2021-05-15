Участники акции протеста попытались закидать бутылками посольство Израиля в Лондоне

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Больше 1 тыс. участников пропалестинской акции протеста в субботу вечером закидали бутылками территорию около посольства Израиля в центральной части Лондона. Как сообщает телеканал Sky News, около 150 полицейских в защитном снаряжении блокируют подходы к зданию.

Некоторые из протестующих предприняли попытку перелезть через барьеры, перегораживающие охраняемую улицу Кенсингтон Пэлас Гарденс, на которой находится посольство Израиля, а также диппредставительства многих других стран, в том числе посольство РФ и резиденция российского посла Андрея Келина. Митингующих оттеснили сотрудники полиции, в которых летели бутылки и другие подручные предметы. Толпа выкрикивала лозунги в поддержку палестинцев и оскорбления в адрес израильтян в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Sky News отмечает, что обстановка рядом с посольством обострилась в вечерние часы после того, как участники митинга отказались расходиться и попытались проникнуть на территорию дипмиссии. Пока полиция не предпринимает попыток разогнать людей с помощью спецсредств.

Ранее участники акции прошли маршем через центр британской столицы, неся палестинские флаги. Манифестация с участием многих тысяч человек носила в целом мирный характер. До того, как митингующие направились к посольству, перед ними выступил бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, осудивший проводимую Израилем операцию в секторе Газа. В связи с ослаблением коронавирусных ограничений проведение протестных акций в стране сейчас разрешено.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.