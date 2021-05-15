Боррель заявил, что ЕС считает обвинения РФ в недружественных действиях необоснованными

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и призывает пересмотреть решение об утверждении перечня недружественных иностранных государств. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в субботу в Брюсселе.

По словам Борреля, "Европейский союз сожалеет о публикации мер "в ответ на недружественные действия иностранных государств" и "считает обвинения в недружественных действиях необоснованными".

"Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряжении. ЕС будет продолжать координировать свою позицию со своими партнерами", - отмечается в заявлении.

"Мы выражаем полную солидарность с Чешской Республикой, государством - членом ЕС, и Соединенными Штатами Америки и призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию", - заключил Боррель.

В пятницу на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного.