Офицера США отстранили после заявления о засилии марксистских идей в войсках

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Полковник Космических сил США Мэттью Ломейер был отстранен от командования после того, как публично высказал мнение, что идеи марксизма становятся все более распространенными среди американских военных. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, Ломейер стал гостем одного из подкастов. В ходе разговора полковник рассказал ведущему о своей книге, основная идея которой сводится к тому, что марксистская идеология захватывает умы военных. "Порядка 10 месяцев назад я увидел концепции, которые, на мой взгляд, являются фундаментально несовместимыми и идущими вразрез с тем, чем Америка была, есть и должна быть. Это не было широко распространено в социальных сетях или по всей стране за последний год, но распространялось среди военных Соединенных Штатов. И я распознал, что эти концепции являются марксистскими по своей сути", - приводит телекомпания слова Ломейера в ходе передачи.

Впоследствии полковник был освобожден от командования своим подразделением. "Генерал Стивен Уиттинг, глава Командования космических операций, освободил полковника Мэттью Ломейера от руководства 11-й эскадрильей средств предупреждения о космическом нападении из-за утраты доверия и уверенности в его способности к управлению. Это решение было основано на недавних публичных комментариях, сделанных полковником Ломейером в недавнем подкасте", - сообщил телекомпании представитель Министерства обороны США, который добавил, что в отношении военного проводится расследование относительно того, являлись ли его слова "запрещенной идеологической политической активностью".

Проверяющие также изучат книгу Ломейера, которая уже поступила в массовую продажу. В аннотации к данному произведению говорится, что это "своевременное и откровенное высказывание от действующего полковника Космических сил, который видит влияние неомарксистской повестки на базовом уровне" в американских вооруженных силах.