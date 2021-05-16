СМИ: Марин Ле Пен подозревают в систематическом создании фиктивных рабочих мест в ЕП

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может стоять за организацией централизованной схемы по созданию фиктивных рабочих мест в Европарламенте (ЕП). Об этом говорится в отчете следователей Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (Oclciff) Франции, о котором сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche.

Расследование по этому вопросу ведется уже пять лет. Газета приводит выдержку из 98-страничного отчета следователей от 15 февраля, в котором утверждается, что "при посредничестве кадровых сотрудников и руководства партии была создана мошенническая схема незаконного использования европейских средств путем найма фиктивных парламентских помощников". По совокупности показаний и фактов, содержащихся в документе, делается вывод о том, что Ле Пен несет прямую ответственность за организацию этой схемы.

Согласно показаниям экс-евродепутата от "Национального фронта" (старое название "Нацобъединения") Софи Монтель, после европейских выборов 2014 года, когда в ЕП прошли 24 депутата от партии, было созвано совещание, на котором Ле Пен обсуждала с сопартийцами вопрос найма помощников. Так, депутатам якобы было разрешено нанимать лишь по одному помощнику, остальных назначало руководство партии. Согласно материалам дела, это могли быть как депутаты партии, так и работающие на партию сотрудники, например телохранитель самой Ле Пен. Отмечается, что с некоторыми заключались суточные контракты, когда надо было срочно освоить выделенные ЕП средства, которые "тратились лишь на нужды партии", а не на деятельность в рамках этого европейского института.

В общей сложности 17 человек подозревают в "незаконном использовании государственных средств" и "мошенничестве в составе организованной группы". В Европарламенте считают, что эта схема нанесла ущерб на €6,8 млн. Адвокат Ле Пен Родольф Босслю в свою очередь категорически отверг утверждения о том, что его клиент создала мошенническую схему, и отметил, что все указанные в материалах следователей помощники "работали в то или иное время", однако, когда партия предоставляет доказательства выполненной ими работы, следователи говорят, что это не подходит. "Можно подумать, будто европейская и национальная повестка не пересекаются, но это не судам решать, как парламентарии должны организовывать свою работу", - сказал он.

"Речь идет о том самом нескончаемом расследовании про парламентских помощников, которое власть достает на свет перед каждыми выборами, показывая таким образом, что это единственная их цель", - отреагировала сама Ле Пен, слова которой приводит телеканал BFM. В 2019 году суд ЕС уже обязал политика возместить Европарламенту €300 тыс. в связи с тем, что она не смогла доказать, что ее ассистент фактически выполняла свои обязанности. Аналогичное решение суд вынес и в отношении другого депутата Европарламента от Нацфронта Брюно Гольниша.