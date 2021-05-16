Полиция Израиля задержала двух иорданцев, пересекших границу с ножами

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Израильские правоохранители задержали в воскресенье двух вооруженных ножами подданных Иордании, пересекших границу еврейского государства.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

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Об этом сообщил ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Задержали двух граждан Иордании, которые с ножами пересекли границу", - сказал он. "Ведется следствие", - добавил Зингерман.

14 мая силы безопасности Иордании преградили путь демонстрантам, пытавшимся проникнуть из пограничной местности Эш-Шуна в палестинские районы на Западном берегу реки Иордан.