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Палестино-израильский конфликт

Саудовская Аравия призвала международное сообщество остановить Израиль

Министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что международное сообщество должно "срочно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров"

ТАСС, 16 мая. Саудовская Аравия призывает международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в Восточном Иерусалиме, чтобы остановить Израиль. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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"Международное сообщество должно немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля", - подчеркнул он.

По словам министра, международное сообщество "должно выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации" конфликта в Восточном Иерусалиме, а также срочно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров.

Экстренное заседание ОИС проходит в формате видеоконференции.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 181, включая 52 ребенка.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с понедельника палестинские радикалы выпустили 2 900 ракет, из которых 1 150 было перехвачено.

 

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