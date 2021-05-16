Саудовская Аравия призвала международное сообщество остановить Израиль

ТАСС, 16 мая. Саудовская Аравия призывает международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в Восточном Иерусалиме, чтобы остановить Израиль. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Международное сообщество должно немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля", - подчеркнул он.

По словам министра, международное сообщество "должно выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации" конфликта в Восточном Иерусалиме, а также срочно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров.

Экстренное заседание ОИС проходит в формате видеоконференции.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 181, включая 52 ребенка.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с понедельника палестинские радикалы выпустили 2 900 ракет, из которых 1 150 было перехвачено.