Умер мэр Сан-Паулу Бруну Ковас

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 мая. /ТАСС/. Мэр бразильского Сан-Паулу Бруну Ковас умер в воскресенье в возрасте 41 года в результате продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба больницы, где политик находился на лечении.

"Мэр Сан-Паулу Бруну Ковас умер сегодня в 08:20 (14:20 мск) от последствий рака <...> и осложнений в ходе длительного лечения", - говорится в заявлении сирийско-ливанской больницы, одной из крупнейших местных клиник, где политик находился со 2 мая. Рак впервые диагностировали префекту в октябре 2019 года.

С 2017 года Ковас был вице-мэром Сан-Паулу, когда крупнейший бразильский мегаполис возглавлял Жоау Дориа. В 2018 году после того, как Дориа оставил мэрское кресло, чтобы баллотироваться на пост губернатора региона, Ковас занял его место во главе исполнительной власти Сан-Паулу. В 2020 году он был переизбран на эту должность, заручившись во втором туре поддержкой порядка 60% избирателей. После смерти Коваса префектуру Сан-Паулу возглавит его заместитель Рикарду Нунес.

Церемония прощания с Ковасом пройдет в воскресенье в здании префектуры Сан-Паулу в 13:00 (19:00 мск), после чего гроб с телом политика провезут по улицам мегаполиса. Экс-мэра похоронят на кладбище Пакета в городе Сантос, где также покоится его дед - экс-губернатор Сан-Паулу Мариу Ковас.