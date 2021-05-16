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В Минске не исключили, что НАТО отрабатывает нанесение авиаударов по Белоруссии и России

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Король отметил, что стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО
© REUTERS/Ints Kalnins

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король заявил, что с большой долей вероятности в ходе демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации НАТО отрабатываются варианты нанесения ударов по Белоруссии и РФ.

"К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов, - сказал Король в интервью телеканалу CTV в воскресенье. - И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ".

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