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Палестино-израильский конфликт

Земан выразил поддержку Израилю в конфликте на Ближнем Востоке

По мнению президента Чехии, "палестинское самоуправление является нелегальным"

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан выразил в воскресенье полную поддержку Израилю в конфликте, который в эти дни усиливается на Ближнем Востоке. Об этом хозяин Пражского града заявил в интервью программе "Президентский пресс-клуб" радиостанции Frekvence 1.

"Мое сердце [бьется в унисон с сердцами израильтян] и мои симпатии находятся на стороне Израиля", - сказал Земан, утверждая, что "палестинское самоуправление является нелегальным", так как на контролируемых им территориях, в частности, не проводятся выборы.

Чешский лидер напомнил, что в знак солидарности с Израилем над Пражским градом поднят израильский флаг.

 

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Земан, МилошЧехияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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