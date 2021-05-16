Земан выразил поддержку Израилю в конфликте на Ближнем Востоке

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан выразил в воскресенье полную поддержку Израилю в конфликте, который в эти дни усиливается на Ближнем Востоке. Об этом хозяин Пражского града заявил в интервью программе "Президентский пресс-клуб" радиостанции Frekvence 1.

"Мое сердце [бьется в унисон с сердцами израильтян] и мои симпатии находятся на стороне Израиля", - сказал Земан, утверждая, что "палестинское самоуправление является нелегальным", так как на контролируемых им территориях, в частности, не проводятся выборы.

Чешский лидер напомнил, что в знак солидарности с Израилем над Пражским градом поднят израильский флаг.