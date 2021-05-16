Земан видит своим преемником в кресле чешского президента премьера Бабиша

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан видит своим преемником в кресле хозяина Пражского града действующего премьер-министра республики Андрея Бабиша и на предстоящих в начале 2023 года выборах главы государства отдал бы ему свой голос. Об этом он заявил в воскресенье радиостанции Frekvence.

"Премьер Бабиш заслуживает, чтобы стал кандидатом [на пост президента]. Я бы за него совершенно точно голосовал. Он сделал огромный объем работы в отличие от тех, кто только занимается критиканством", - сказал Земан.

Земан, избранный президентом в 2013 году и переизбранный на второй срок в 2018 году, более не может, согласно национальному законодательству, претендовать на высший государственный пост. Очередные выборы главы государства должны состояться в январе 2023 года. Если Бабиш выставит свою кандидатуру, то, согласно политологам, имеет крупные шансы возглавить страну на предстоящие пять лет.