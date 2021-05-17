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Палестино-израильский конфликт
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Палестинские радикалы из сектора Газа возобновили ракетные обстрелы юга Израиля

В городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги вновь звучат в понедельник в городе Беэр-Шева на юге Израиля, оповещая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа после непродолжительного перерыва, сообщила армейская пресс-служба.

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"В городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО", - говорится в заявлении военных.

Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3 100 ракет, 450 из них упали и разорвались в самом палестинском анклаве, не перелетев границу, система ПВО "Железный купол" перехватила 1 210 снарядов.

Теги
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