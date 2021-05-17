Блинкен обсудил снижение напряженности на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом обсудил усилия по снижению напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили продолжающиеся усилия по снижению напряженности в Израиле, на Западном берегу [реки Иордан] и в Газе, а также по прекращению нынешнего насилия", - отметил дипломат. Руководитель американского внешнеполитического ведомства "призвал к взаимодействию для предотвращения обострения кризиса". Он вновь подчеркнул, что "палестинцы и израильтяне заслуживают в равной степени свободу, достойного обращения, безопасности и процветания".

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили и такие "важные приоритетные вопросы, как укрепление обороноспособности Саудовской Аравии, достижение всестороннего режима прекращения огня и перехода к политическому процессу в Йемене, а также дальнейший прогресс в области прав человека".

В свою очередь, как сообщил саудовский МИД, они "проанализировали стратегические отношения [между странами] и то, как их в дальнейшем можно развивать во всех областях".

Ранее Аль Сауд на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества призвал международное сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля". По его словам, международное сообщество "должно выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации" конфликта в Восточном Иерусалиме, а также срочно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.