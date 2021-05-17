Правящая в Чили коалиция получила меньше трети голосов на выборах в Учредительное собрание

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая. /ТАСС/. Правящая в Чили коалиция "Вперед, Чили!" по итогам выборов не получит достаточно мест в Учредительном собрании, чтобы иметь возможность самостоятельно заблокировать принятие новых статей конституции во время ее разработки. Об этом свидетельствуют итоги голосования, которые опубликовала избирательная служба страны после подсчета 81,64% голосов.

Согласно этим данным, за кандидатов "Вперед, Чили!" проголосовали 20,88% избирателей. В новую конституцию Чили войдут те пункты, которые поддержат две трети из 155 членов Учредительного собрания. Таким образом сторонники правящей правой коалиции не смогут самостоятельно ни принять, ни заблокировать предложения о новых статьях основного закона.

Крупнейшие левые и левоцентристские партии, которые были представлены на этих выборах в составе двух коалиций, в сумме заручились поддержкой 33,22% избирателей. Остальные голоса достались небольшим партиям и независимым кандидатам.

Президент Чили Себастьян Пиньера назвал прошедшее голосование историческим и признал, что его итоги показали, что граждане недовольны политическим истеблишментом страны. "На этих выборах граждане нам послали ясный и мощный сигнал - как правительству, так и всем традиционным политическим силам. Мы не отвечаем полностью нуждам и чаяниям граждан", - сказал он в обращении, которое транслировалось в Twitter.

Помимо членов Учредительного собрания, в ходе двухдневного голосования чилийцы выбрали губернаторов, мэров и членов муниципальных советов.

Требование новой конституции

На разработку новой конституции у Учредительного собрания будет 12 месяцев. Во втором полугодии 2022 года в Чили должен пройти референдум, на котором жители страны должны будут решить, одобряют ли они новый текст основного закона страны.

Принятие новой конституции было одним из требований участников волны массовых манифестаций, охвативших Чили в 2019 году. По официальным данным, в ходе беспорядков и столкновений погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре 2019 года.

25 октября 2020 года в Чили прошел референдум о необходимости разработки новой конституции взамен документа, принятого в годы диктатуры Аугусто Пиночета. За изменение основного закона страны проголосовали почти 80% граждан.