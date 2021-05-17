СМИ: глава МИД Ирана встретится с итальянским коллегой и госсекретарем Ватикана

РИМ, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф проведет в понедельник встречи с главой МИД Италией Луиджи Ди Майо, а также государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Об этом пишет в понедельник газета la Repubblica.

Темой переговоров, по данным газеты, станут усилия по сохранению ядерной сделки, а также ближневосточное урегулирование.

Как корреспонденту ТАСС стало известно от источника, не исключено, что Зариф, с субботы находящийся в Риме, как следует из Twitter посольства Ирана в Италии, встретится "с египетскими и американскими эмиссарами". По словам источника, "данные встречи имеют своей целью добиться прекращения огня в Палестине".

Накануне, выступая на видеоконференции Организации исламского сотрудничества, Зариф резко осудил действия Израиля в отношении палестинцев, предложив судить еврейское государство "за военные преступления, геноцид и преступления против человечности", передает агентство ANSA.