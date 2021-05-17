МИД КНР опроверг заявление главы NASA об "ошибках Китая в утилизации космического мусора"

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Китай считает неоправданными обвинения главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона в адрес Пекина о якобы неправильной утилизации космического мусора. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается заявления, сделанного NASA по поводу запусков китайских ракет-носителей, оно абсолютно неверно и совершенно необоснованно", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

Ранее Билл Нельсон выступил с утверждением, что Китай якобы не соответствует стандартам при утилизации космического мусора. Заявление было сделано в связи с запуском китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B), риски падения остатков которой на объекты, находящиеся на Земле, по мнению Пентагона, "нельзя было полностью исключить".

Отработавшая ступень ракеты-носителя CZ-5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции, 9 мая вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела.