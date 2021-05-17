Глава СБУ заявил, что Украина заинтересована в партнерстве с США в сфере кибербезопасности

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заинтересована в сотрудничестве со спецслужбами США в сфере кибербезопасности и противодействия гибридной войне, борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов на встрече с представителями Американского совета внешней политики (AFPC).

"Партнерство с США позволяет более эффективно защищать наше государство", - цитирует Баканова в понедельник пресс-центр СБУ. В ведомстве добавили, что Баканов назвал направления сотрудничества с США, в которых особенно заинтересована украинская спецслужба: это кибербезопасность, противодействие гибридной войне, борьба с терроризмом и подготовка кадров.

Баканов также отметил, что Стратегия национальной безопасности предполагает для Украины "только евроантлантической вектор", и такое партнерство стоит расширять уже сейчас. "Кроме того, глава Службы безопасности призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США Cyber Flag для коллективной защиты государств в киберпространстве", - добавили в СБУ.

Американскую сторону на встрече представляли президент Американского совета по внешней политике Герман Пирчнер и другие аналитики организации. Американский совет по вопросам внешней политики был создан в 1982 году и является неправительственной некоммерческой организацией. Выполняет функции аналитического центра при Конгрессе. Отдельное внимание уделяет исследованию процессов в странах постсоветского пространства.