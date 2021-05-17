Пашинян заявил, что переговоры с Азербайджаном по ситуации на границе продолжатся 19 мая

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Переговоры с азербайджанской стороной по урегулированию ситуации на границе с Арменией продолжатся 19 мая. Об этом в понедельник на заседании Совета безопасности заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Переговоры вчера продолжались до позднего вечера, они возобновятся в среду. Тема переговоров одна: военнослужащие ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Пока этого не произошло, мы рассматриваем ситуацию как кризисную, которая представляет угрозу суверенитету, стабильности, территориальной целостности Армении", - отметил он.