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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян заявил, что переговоры с Азербайджаном по ситуации на границе продолжатся 19 мая

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Переговоры с азербайджанской стороной по урегулированию ситуации на границе с Арменией продолжатся 19 мая. Об этом в понедельник на заседании Совета безопасности заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Переговоры вчера продолжались до позднего вечера, они возобновятся в среду. Тема переговоров одна: военнослужащие ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Пока этого не произошло, мы рассматриваем ситуацию как кризисную, которая представляет угрозу суверенитету, стабильности, территориальной целостности Армении", - отметил он.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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По словам и.о. премьер-министра Армении, позиция Еревана по этому вопросу остается неизменной: азербайджанские ВС должны оставить территорию страны
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