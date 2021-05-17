{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о работе по интеграции в ЕС

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, этот документ констатирует, что у трех стран "нет другой альтернативы интеграции в ЕС"

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Главы МИД Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой, которые в понедельник прибыли с визитом в Киев, подписали со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС. Подписание документа состоялось на совместном брифинге министров трех стран.

"Этот меморандум подтверждает наше намерение активно работать по направлению реализации европейской перспективы", - сказал Кулеба. По его словам, этот документ констатирует, что у трех стран "нет другой альтернативы интеграции в ЕС".

Министр иностранных дел Грузии также подтвердил намерение сторон "расширить политический диалог для интеграции в ЕС и достичь прогресса в этом вопросе".

По словам главы внешнеполитического ведомства Молдавии, меморандум будет способствовать трем странам достичь цели - членства в ЕС в течение следующего десятилетия.

Теги
УкраинаГрузияМолдавияКулеба, Дмитрий Иванович
Представительство ЕС в Ливии возобновило работу своего офиса в Триполи
Миссия ЕС в Ливии была эвакуирована в апреле 2019 года морским путем из Триполи в Тунис на фоне обострения военно-политического кризиса в стране
Читать полностью